Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил и поддержал проект закона «О национальной безопасности Украины», разработанный во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза.

Финансирование государственного оборонного заказа в 2018 году увеличено на 37% по сравнению с прошлым годом и превысило 21 млрд грн.

Во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще пятеро – получили боевые травмы.

Генеральная прокуратура не установила причастность инвестиционной группы ICU к выведению 1,5 млрд долларов окружением бывшего президента Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко

Луценко засекретил решение Краматорского суда о конфискации 15 млрд гривен, чтобы не раскрывать список предприятий, фигурирующих в следствии.

Вследствие влияния активного циклона в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.

Соломенский районный суд Киева оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника на 1,7 тыс. гривен за непредоставление документов, запрашиваемых Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

Правительство планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал єту информацию «абсолютной ерундой».

В Одессе от кори умер еще один человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против назначения на должность главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО Валентина Манько.

На заседаниях Совбеза ООН в начале марта 2014 стало известно, что к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении войск в Украину обращались так называемый экс-премьер Крыма Сергей Аксенов и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Американские противотанковые системы Javelin могут поступить в ВСУ в течение полугода.

В этом году Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа, сообщил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.