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Информация о якобы предложении Министерство энергетики и угольной промышленности повысить цену на природный газ для населения с 1 апреля 2018 года является «абсолютной ерундой». Об этом заявил глава ведомства Игорь Насалик 17 января на заседании Кабмина.

Глава правительства попросил министра прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ, сообщает 112 Украина.

По словам Насалика, публикации связаны с обнародованием на сайте министерства проекта постановления о продлении специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года.

По его словам, этот документ «абсолютно не имеет никакого отношения к цене на газ».

«То есть вы не инициируете повышение цены на газ?», - спросил премьер. «Не инициируем», - подтвердил глава Минэнергоугля.

В связи с этим Гройсман дал поручение проинформировать общество об отсутствии планов повысить цены на газ для населения. 

Он также поручил запросить официальную информацию у НАК «Нафтогаз Украины», по какой цене компания могла бы поставлять газ в 2018 году для населения как трейдер, чтобы правительство ее обнародовало.

Напомним, ранее агентство Українські Новини со ссылкой на проект постановления, подготовленный Минэнергоугля, сообщило, что правительство планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%.
ForUm

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