В Вооруженных силах Украины начинают подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает Ukrainian Military Pages.
По данным издания, подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного по проведению языковой подготовки для приобретения необходимого уровня знания английского языка.
По завершению языковой подготовки, отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевому применению противотанковых ракетных комплексов.
Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.
В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin
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