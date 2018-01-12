также в разделеОбщество
В НБУ назвали причину роста цен выше прогнозируемого 7
Гройсман предложил Путину вернуть военную технику вместе с Крымом 16
Депутат Одесского облсовета пытался дать взятку детективу НАБУ 17
«Укравтодор» назвал дороги, которые отремонтируют в этом году 15
В Украину идут сильные морозы 55
С начала АТО саперы ВСУ обезвредили на Донбассе 177 тысяч взрывоопасных предметов 14
Медведчук назвал точное количество освобожденных 42
В оккупированном Донецке пропала мобильная связь с Украиной 92
В России опровергли информацию о «заминированном» поезде из «ДНР» 31
В Харькове задержали военного за «отжим» авто 85
МИД отреагировал на заявление Путина о возврате военной техники Украине 215
ВВС: О втором этапе обмена Медведчук сообщил еще в конце ноября 43
В польской компании объяснили, почему одели украинцев в сине-желтую униформу 44
Украина открывает за рубежом 10 визовых центров 49
Штаб: Боевики ради наживы взорвали тела своих погибших 87
Медведчук об обмене: Без активного участия президента РФ и поддержки РПЦ это было бы невозможно 31
Свидетельства сгорели: Точную причину пожара в «Виктории» установить невозможно 72
Глава МИД Румынии не видит проблемы в выдаче румынских паспортов украинцам 94

В Вооруженных силах Украины начинают подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает Ukrainian Military Pages.

По данным издания, подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного по проведению языковой подготовки для приобретения необходимого уровня знания английского языка.

По завершению языковой подготовки, отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевому применению противотанковых ракетных комплексов.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги