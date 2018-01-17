Правительство планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%.

Согласно проекту постановления, подготовленному Минэнергоугля взамен действующему №187, цена газа будет определяться на год исходя из средней цены импортного газа на немецком хабе в период предварительной закупки – с апреля по сентябрь предыдущего года. Религиозные организации лишатся скидки 50% от цены газа и будут платить за него наравне с населением. В НАК «Нафтогаз Украины» инициативу Минэнергоугля пока не комментируют, но не сложно предположить, что прибыль компании в случае принятия документа, сократится. Новая методика пока не согласована с МВФ, однако по предварительной информации, кредитор может одобрить предложение правительства, сообщают Українські Новини.

В правительстве Украина разработали абсолютно новый механизм определения цены газа для населения и предприятий ТКЭ. Он изложен в проекте постановления, «Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», подготовленном Министерством энергетики и угольной промышленности.

Проект документа размещен на сайте Минэнергоугля.

Фактически, исходя из его текста, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

На сегодняшний день согласно постановлению №187, цена газа с апреля по октябрь и с октября по апрель должна меняться в зависимости от того, как изменилась цена импортного газа в течение 12 месяцев до расчетного периода.

Если изменение превышает 10%, то цена газа для населения должна повыситься (или понизиться) на процент повышения, если нет, то остаться неизменной.

С таким подходом цена газа должна была повыситься на 18% еще в октябре 2017 г. Однако правительство отказалось выполнять постановление №187 и несколько месяцев пыталось согласовать с Международным валютным фондом альтернативный вариант, который бы дал возможность не повышать тарифы на газ.

МВФ тогда категорически не согласился менять условия определения цены на период октябрь 2017 – апрель 2018 аргументируя это тем, что метод определения цены был согласован ранее и «обратный ход» недопустим.

В итоге правительство, проигнорировав договоренности, изменило свое постановление и оставило цену на прежнем уровне до конца отопительного сезона, то есть – до 1 апреля 2018 года.

Согласно новому проекту постановления, спецобязательства на субъектов рынка природного газа возлагаются на период 2018-2021 годов.

Газ продается населению по цене, которая определяется на год – с 1 апреля 2018 г по 1 апреля 2019 г. и так далее.

Цена газа формируется как среднеарифмитическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub) за 6 месяцев предыдущего года – 1 апреля по 30 сентября и переводится в гривню по курсу, действующему на период закупки. Кстати, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» должен покупать по условиям «бери или плати» у «Газпрома» ежегодно 4 млрд кубометров газа так же по цене немецкого хаба.

Как удалось уточнить агентству, по такой методике с 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3% то есть, с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн и действовать она будет до 1 апреля 2019 года. Но это при условии сохранения цен на транспортировку и распределение газе. При этом скидка в 50% на цену газа для непроизводственных нужд религиозных организаций будет отменена – ее приравняют к цене газа для населения.

К цене газа, который будет продаваться производителям тепловой энергии и другим потребителям, кроме тех, кто предоставляет услуги тепло- и водоснабжения населению религиозным организациям, будет применяться коэффициент 1,6.

Согласно проекту постановления, методика определения цены не будет действовать лишь для потребителей на территориях ОРДЛО.

Для выполнения спецобязательств необходимо 17 млрд кубометров газа. 12 из них – газ собственной добычи продается через поставщиков населению и 5 НАК продает производителям тепловой энергии (ТКЭ). Именно эти 5 млрд кубометров газа НАК и должен будет закупать с апреля по сентябрь и формировать резерв газа.

В «Нафтогазе» 16 января отказались давать какие-либо комментарии инициатив правительства. Однако можно предположить, что в компании будут против новой методики расчета цены газа, поскольку цена импортного газа, который закупается по реверсу, включает в себя кроме непосредственно цены на хабе, оплату транспортировки до границы с Украиной. Таковы условия контрактов, хотя реально в Украину через Словакию заходит газ, поставляемый Газпромом европейским покупателям и он не транспортируется по территории Евросоюза. В итоге НАК все равно придется продавать газ дешевле, чем она его закупала, а это существенно отразится на доходах компании.

Проект постановления правительства еще не согласован ни профильными министерствами, ни Минюстом Украины. Однако в нем содержится условие, что новая цена газа должна быть опубликована до 1 марта.

С Международным валютным фондом проект постановления, по информации агентства, также еще не согласован. Однако, по информации Українських Новин, МВФ еще в прошлом году не исключал возможность пойти на компромисс по вопросу изменения методики формирования цены газа с 1 апреля 2018 год, после того, как постановление №187 утратит силу. Однако, по неофициальной информации, такой компромисс возможен лишь после принятия Украиной решения о создании антикоррупционного суда на условиях, согласованных с МВФ.

Напомним, в основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета Министров о спецобязательствах на рынке газа.