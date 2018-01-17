За минувшие сутки российско-оккупационные группировки совершили 3 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении противник в темное время суток применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное на Приазовье.

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, а из миномета калибра 82-мм враг вел огонь по защитникам Троицкого.

Также отмечается, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

По данным штаба, в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили боевые травы. Они были оперативно доставлены в военный госпиталь. Состояние их здоровья - удовлетворительное.