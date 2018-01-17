Россия делает все, чтобы уничтожить Украинское государство как таковое. Об этом во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент напомнил, что в 2018 году исполняется 100 лет с начала глубоких демократических преобразований не только в Украине, но и во всей Европе. В 1918 году в результате падения империй десятки наций восстановили или получили свою независимость, среди которых страны Центральной Европы, Балтийского, Балканского регионов и народы, которые находились под игом царской России.

В то же время, Президент отметил, что «сегодня речь идет не только о праздновании тех событий, но и, прежде всего, об осознании уроков истории, которые они нам дали» и привел несколько символических параллелей. «Тот самый эпицентр дестабилизации в Европе. До боли похожи сумасшедшие идеи, которые двигали тогда большевистскую Россию и Россию нынешнюю. Не менее подобными являются и циничные методы ее агрессии. Тогда, как и сейчас, молодое Украинское государство стало объектом российского нападения только потому, что хотело быть свободным и независимым. В ненависти против Украины, что красная, что белая Россия, демонстрировала впечатляющее единство», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что в то время не хватало должной международной поддержки. «Нас не услышали в Версале. Что из этого получилось - сегодня всем нам известно много десятилетий шантажа, оккупации и террора со стороны советского режима, которые коснулись многих народов мира», - отметил он.

Порошенко также вспомнил пакт Молотова-Риббентропа и Ялтинское послевоенное разделение на зоны влияния, «железный занавес», агрессию Москвы против Венгрии и Чехословакии, против Молдовы, Грузии и Украины. «Не устану повторять, что если бы демократическая Европа тогда не соблазнилась на коварные компромиссы с большевистской Россией и независимую и демократическую Украину удалось сохранить, многих трагедий ХХ века в мире удалось бы избежать», - подчеркнул Президент.

Он особо подчеркнул, что «уроки из событий столетней давности должны вынести не только мы, в Украине, но и вся демократическая общественность, весь цивилизованный мир».

«Первый урок заключается в том, что демократические ценности не могут быть предметом торгов и компромиссов. Перефразируя Черчилля, я бы сказал, что, если, выбирая между комфортом и демократическими ценностями, мы выбираем комфорт, то, в конце концов, потеряем и то, и другое», - сказал Президент. Вторым уроком он назвал «попытки умиротворения агрессора, которые всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии». При этом он призвал дипломатов к «жесткой, бескомпромиссной отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права».

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы - царский, коммунистический или псевдо-демократический», - сказал Порошенко о третьем уроке и добавил, что «история, в том числе и последних 100 лет, показывает, что агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова - так или иначе присутствуют в различных формах этого государства».

Глава Украинского государства назвал задачей цивилизованного мира «обеспечение эффективных инструментов сдерживания и противодействия любым попыткам российской агрессии - военным, экономическим или фейковым новостям, которые сегодня является очень распространенным средством нападения на демократию».

Порошенко также призвал украинских политиков к пониманию опасностей внешней агрессии. «Не устану призывать своих соотечественников, сторонников оппозиции: нужно балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на нашей восточной границе», - сказал Президент.

«Антураж пустых палаток вокруг этого дворца (Мариинского дворца. - Ред.), которые вы, уважаемые гости, увидели, - это наглядное свидетельство псевдо-политиков, которые потеряли чувство баланса и обанкротились», - обратился Порошенко к представителям иностранного дипломатического корпуса.

Президент выразил уверенность в том, что «это является свидетельством того, что украинцы - мудрые, и не позволят, чтобы российская диктатура снова воспользовалась украинской демократией в своих имперских целях».

По его словам, одним из уроков, который неоднократно подтвержден историей, и о котором, к сожалению, хорошо знают в Москве, является укрепление Украинского государства. «Самым лучшим предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина», – заметил он.

Глава государства подчеркнул, что все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить Украинское государство как таковое.

«Украина сегодня на передовой. Я много раз говорил об этом, но повторяю это еще раз: именно украинская армия ценой жизней своих героев защищает мир, стабильность, демократию и свободу в Европе. Именно в Украине продолжается создание Европы», - сказал Порошенко.