также в разделеОбщество
В Украине запустили дополнительную линию для печати биометрических паспортов 15
Коломойский прокомментировал расследование о махинациях в «Приватбанке» 19
В Раде создали еще три депутатских объединения 18
ВНО будут проводить по новым правилам 25
Нардеп от «Оппоблока» проигнорировал 7 допросов по делам Майдана 32
Президент одобрил запрет на установку счетчиков газа без согласия жильцов 24
В ГПУ объяснили причину обысков в «Укргаздобыче» 24
В Украину запретили ввозить 25 книг из РФ 89
Минздрав: Корь пришла в Украину из Румынии 44
В Косово застрелили лидера местных сербов 25
В Украину идут сильные снегопады 98
В Крыму Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии 52
Михалков и рэпер «Баста» попали в «черный список» Минкульта 48
Золотарев: Обмен пленными – полностью заслуга Медведчука 31
Названы имена полуфиналистов украинского отбора «Евровидения» 81
Активисты приковали себя наручниками к решетке на входе в прокуратуру Киевской области 69
СБУ и ГПУ снова пришли с обысками в «Укргаздобычу» 44
В международных кассах «Укрзализныци» разрешили рассчитываться карточкой 34

Пограничная служба Польши направила в суд обвинительный акт против членов международной организованной преступной группы, которая занималась незаконной переправкой лиц из арабских государств в страны Западной Европы. Следствие стало результатом выявления контрабанды людей в феврале прошлого года на опольском отрезке автострады A4, сообщает Польское радио.

Как сообщила пресс-секретарь Силезского отдела пограничной службы Катажина Вальчак, среди обвиняемых есть граждане Турции и Украины. По словам правоохранителей, группа незаконно переправила из балканских государств в страны Европейского Союза несколько мигрантов из Сирии, Турции и Ираке.

Следствие было открыто после того, как в феврале прошлого года сотрудники пограничной службы из города Ополе и Руды Силезской задержали 13 иммигрантов, которые незаконно находились в Польше. Они путешествовали в прицепе турецкого грузовика, водителем которой был гражданин Турции – один из членов преступной группы.

Обвинительный акт направлен против трех граждан Турции и одного гражданина Украины, которые организовали иностранцам пересечение государственной границы.

Другим обвиняемым (гражданам Сирии, Турции и Ирака) предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Мигранты платили за путешествие турецким водителям от 4 до 6 тыс. евро за человека.

Обвиняемым в организации преступной переправки людей грозит до 8 лет лишения свободы.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги