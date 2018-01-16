Пограничная служба Польши направила в суд обвинительный акт против членов международной организованной преступной группы, которая занималась незаконной переправкой лиц из арабских государств в страны Западной Европы. Следствие стало результатом выявления контрабанды людей в феврале прошлого года на опольском отрезке автострады A4, сообщает Польское радио.

Как сообщила пресс-секретарь Силезского отдела пограничной службы Катажина Вальчак, среди обвиняемых есть граждане Турции и Украины. По словам правоохранителей, группа незаконно переправила из балканских государств в страны Европейского Союза несколько мигрантов из Сирии, Турции и Ираке.

Следствие было открыто после того, как в феврале прошлого года сотрудники пограничной службы из города Ополе и Руды Силезской задержали 13 иммигрантов, которые незаконно находились в Польше. Они путешествовали в прицепе турецкого грузовика, водителем которой был гражданин Турции – один из членов преступной группы.

Обвинительный акт направлен против трех граждан Турции и одного гражданина Украины, которые организовали иностранцам пересечение государственной границы.

Другим обвиняемым (гражданам Сирии, Турции и Ирака) предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Мигранты платили за путешествие турецким водителям от 4 до 6 тыс. евро за человека.

Обвиняемым в организации преступной переправки людей грозит до 8 лет лишения свободы.