«Укрзализныця» в 2017 году обновила в поездах 330,8 тыс. комплектов постельного белья и 159,4 тыс. единиц съемного инвентаря – матрасы, подушки, одеяла и чехлы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на и.о. председателя правления ПАО Евгения Кравцова.
По его словам, поставки этой продукции по договорам, заключенным в 2017 году, будут осуществляться также в январе-феврале 2018 года. Так, планируется получить 125,7 тыс. комплектов постельного белья, 3,8 тыс. матрасов, 7,3 тыс. подушек, 4,1 тыс. одеял и 7,3 тыс. матрасных чехлов.
«Мы уделяем внимание сервису пассажирских перевозок. Увеличили объемы обновления постельного белья и съемного инвентаря, приобрели в прошлом году 50 новых вагонов купейного типа, из которых 18 – нового формата с трансформирующейся мебелью. Из новых вагонов мы сформировали новые поезда, которыми уже пользуются пассажиры – это №7/8 и 749/750 Киев-Ивано-Франковск-Киев, №37/38 и №737/738 Киев - Запорожье - Киев, №11/12 Львов - Одесса, №7 / 8 Харьков-Одесса и №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка. Мы продолжим обновлять подвижной состав и в 2018-м запланировали приобрести 60 пассажирских вагонов», - рассказал и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныци».
Напоминаем, ежедневно для пользования пассажирам предоставляется около 80 тысяч комплектов постельного белья.
Ранее планировалось обновить до конца 2017 года почти 580 тыс. комплектов.
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