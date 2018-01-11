Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы: все трое судей взяли самоотвод.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

«Заседание суда прервалось, поскольку в самом начале трое членов судейской коллегии – Шрамко (председатель), Бондаренко и Гринчук – взяли самоотвод. В качестве причины названо давление со стороны прокуратуры, в связи с чем судьи намерены обратиться в Высший совет правосудия Украины», - отметил адвокат.

По его словам, сейчас в отдельном помещении суда с помощью компьютера происходит перераспределение судей для выбора членов коллегии, которая сможет вести судебный процесс по делу Штепы: «После выбора судей будет назначена дата судебного заседания».

«Штепа присутствует в зале суда. В зале также находятся до тридцати активистов, которые ведут себя сдержанно, провокаций не зафиксировано. В зале суда - наряд полиции», - добавил адвокат.

Напомним, 9 января на заседании Ленинского райсуда председательствующая судебной коллегии Людмила Шрамко объявила, что суд переносится на 11 января из-за неявки двух из троих судей: один из них болен, второй занят в другом судебном процессе.

19 декабря 2017 года Неля Штепа прибыла в Харьков на суд из Славянска, где она находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом, и побоялась войти в здание Ленинского суда, так как увидела во дворе и в коридоре суда не менее трех десятков активистов «Национального корпуса», уже знакомых ей по предыдущим судебным заседаниям, где они ей угрожали. При этом кто-то из них крикнул, что надо бросить гранату. Вышедшие к Штепе и ее адвокату из здания суда двое полицейских признали, что их слишком мало, чтобы обеспечить безопасность подсудимой, и тогда Штепа уехала. В результате судья Ленинского райсуда перенес заседание по делу Штепы на 9 января.

15 ноября Ленинский райсуд Харькова перенес заседание из-за того, что сразу двое судей, назначенные для рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, заявили о самоотводе. Суд им отказал. Услышав об их самоотводе, Штепа, по словам адвоката, расплакалась: «Она сказала, что больна и может не дожить до окончания судебного разбирательства».

Суд продлил для Штепы домашний круглосуточный арест с электронным браслетом до 13 января 2018 года, хотя защита просила снять арест в ночное время и не применять браслет.

28 сентября Ленинский райсуд Харькова перенес заседание на 6 ноября: она доставлена в больницу из зала суда с гипертоническим кризом.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.