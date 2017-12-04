Половина граждан Великобритании высказываются за проведение нового референдума о Brexit, а большинство британцев считают, что Соединенное Королевство выплатит «слишком много денег» за выход из состава Евросоюза.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Survation poll для Mail on Sunday.

«Новый опрос общественного мнения показал, что 50 процентов избирателей хотели бы провести второй референдум о Brexit после того, как оказалось, что счет за выход Британии (из ЕС. - Ред.) может составить около 50 миллиардов фунтов», - говорится в сообщении.

34% опрошенных высказались против такого референдума, 16% не определились с ответом.

В опросе, проведенном онлайн в период с 30 ноября по 1 декабря, приняли участие более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Евросоюз откажет Великобритании в переходе ко второй фазе переговоров о Brexit, если предложение Лондона о режиме границы между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, принадлежащей Британии, не удовлетворит Дублин.

Напомним, 29 марта Великобритания начала процесс выхода из ЕС.