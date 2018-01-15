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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника следственного отдела одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что капитан полиции организовал механизм систематического вымогательства денег из фигурантов дел и их родственников за закрытие уголовных производств.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения должностным лицом первой части взятки - пятисот долларов. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи служебного помещения во время получения им второй части неправомерной выгоды в размере полторы тысячи долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась при поддержке подразделения внутренней безопасности Нацполиции. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. 
ForUm

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