Полиция возобновила расследование дела в отношении председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сообщает пресс-служба ЦПК.

«Следователи Днепровской полиции взялись с новыми силами за «дело Шабунина. Сегодня, 15 января, в помещении Днепровского районного отделения полиции должен был быть одновременный допрос председателя Центра Противодействия Коррупции Виталия Шабунина и помощника народного депутата Всеволода Филимоненко», – говорится в сообщени.

Отмечается, что допрос был организован по инициативе самого Филимоненко.

«Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжелой статье уголовного кодекса», - заявил юрист Центра Противодействия Коррупции Елена Щербань.

В ЦПК отметили, что Филимоненко «превратил допрос в фарс» и пришел на него с «группой поддержки» - своими соратниками, которые везде ходят с ним. «Принес на допрос шоколадки и начал раздавать их всем присутствующим», - сообщила юрист Елена Щербань.

Как сообщал ForUm, 16 августа 2017 года Виталию Шабунину сообщили о подозрении в избиении журналиста Всеволода Филимоненко. Его подозревают в нанесении телесных повреждений Филимоненко, который представляется журналистом.

В подозрении указано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес Филимоненко удар по лицу, что «повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица».

Антикоррупционеру инкриминируют статью 122 Уголовного кодекса «Умышленное средней тяжести телесное повреждение». Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Изначально Шабунину планировали вручить подозрение по ч. 2 ст. 345-1 «Угроза или насилие в отношении журналиста», однако она была изменена после того, как в правоохранительные органы обратились представители СМИ и общественности, настоявшие на проверке причастности Филимоненко к журналистской деятельности.

Днепровский районный суд Киева отпустил Шабунина под личное обязательство.