Папа Римский Франциск заявляет, что мир находится на грани ядерной войны, и отмечает, что такая ситуация его пугает.

«Мы находимся на пределе. Я действительно боюсь этого. Одного инцидента достаточно, чтобы ускорить ситуацию», - завил понтифик 15 января на борту самолета на пути в Чили и Перу, передает Радио Свобода.

Перед этим Франциск раздал журналистам фотографию 1945 года, снятую в японском Нагасаки. На фото изображен мальчик, который несет на себе мертвого брата после удара ядерной бомбы. По словам папы, он подписал фото «Плод войны».

«Такое фото способно повлиять больше, чем тысячи слов», - добавил он.

Накануне люди, которые живут в американском штате Гавайи, получили уведомления на свои мобильные телефоны о необходимости бежать в укрытие, так как на них летит одна или несколько баллистических ракет. Многие люди попрятались в ваннах у себя дома, в зданиях с толстыми стенами, канализационных трубах. В течение 38 минут после сообщения среди населения и многочисленных туристов на Гавайях воцарилась паника. После этого власти штата сообщили, что оповещение было ошибочным.

Инцидент произошел во время повышенной напряженности из-за ядерных и ракетных амбиций Северной Кореи. По оценкам аналитиков, северокорейские баллистические ракеты уже способны достигать Гавайев.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что на его столе «всегда лежит ядерная кнопка», добавив, что это «реальность, а не угроза». В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов есть кнопка «больше и мощнее».