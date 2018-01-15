также в разделеПроисшествия
Обстрел автобуса под Волновахой: спустя три года дел в суде нет 21
Харьковских патрульных задержали за поборы с водителей 48
Во Львове корью заболели 74 человека 30
Сутки в АТО: 6 обстрелов, ранены двое военных 32
Житель Сум устроили стрельбу в магазине 55
Боевики впервые с начала новогоднего перемирия применили артиллерию 68
В Одесской области неизвестный обстрелял из гранатомета кафе 126
В Украине от кори умерли уже 6 человек 229
За прошлые сутки ранены 2 военных 37
В Запорожье среди улицы расстреляли предпринимателя 91
В Одессе на ходу загорелся трамвай: пассажиры выпрыгивали из окон 140
Пропавшую в Черкассах женщину-таксиста нашли мертвой 103
Сутки в АТО: Украина снова понесла потери 141
Ситуация в зоне АТО обострилась: 3 военных погибли, 4 – ранены 166
На Сумщине на газовой заправке взорвался автомобиль 90
В Новолуганском погиб боец батальона «Донбасс» 361
В Карпатах спасли девушку, которая сорвалась в 300-метровую пропасть 78
В Черновцах в здании ГФС прогремел взрыв, есть пострадавшие 101

Владимир-Волынская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о гибели несовершеннолетнего в селе Охновка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, днем 14 января 15-летний житель села и его на год старший товарищ решили осмотреть охотничье ружье, которое принадлежало отцу младшего из мальчишек и сохранялось в летней кухне без каких-либо ограничений в доступе. В ходе их манипуляций с ружьем произошел роковой выстрел, 16-летний потерпевший скончался от ранения в голову.

Предварительно установлено, что охотничье ружье «Иж-17» не зарегистрировано в предусмотренном законом порядке. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его приобретения и источник происхождения.

Сведения об убийстве по неосторожности (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК Украины) внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги