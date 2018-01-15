В последние дни уходящего 2017 года курс гривни к доллару преодолел психологический порог в 28 UAH/USD и продолжил падение. Официальный курс НБУ по состоянию на 15 января составил 28,53 UAH/USD. В обменных пунктах наличный доллар продают по 28,31–28,63 UAH/USD. Нацвалюта не проседала до такого уровня с февраля 2015-го.

Что происходит

Опрошенные Фокусом эксперты называют множество факторов, которые провоцируют подобное ослабление гривни. «В 2017 году освоение бюджетных средств было максимально сдвинуто к концу года и в последние рабочие дни декабря в экономику влили огромные объемы средств с единого казначейского счёта. При этом объемы валютной выручки находятся на традиционно низком для этого времени года уровне», — объясняет Никита Мишаков, ведущий эксперт отдела продаж казначейских продуктов АО «ОТП Банк».

Напомним, к осени 2017-го в Украине образовался бюджетный профицит в 68,6 млрд грн и уже тогда эксперты предупреждали, что поспешное освоение этих средств накануне нового года может заметно ослабить гривну. И когда за декабрь 2017-го в стране освоили 49 млрд грн остатков средств казначейского счёта, девальвация не заставила себя долго ждать.

Не пошли на пользу гривне и продолжительные новогодние праздники. «Валютный рынок в первой половине января находится во власти низкой деловой внешнеторговой активности, когда критический импорт продавливает курс. Кроме этого, продолжается вывод полученной ранее прибыли нерезидентами», — говорит Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

На наличном рынке спрос на валюту тоже повышается. По мнению генерального директора Pro-Consulting Александра Соколова, после праздников граждане инвестируют в доллары оставшиеся средства, в том числе так называемую тринадцатую зарплату, выплату которой практикуют на некоторых предприятиях в конце года.

И, наконец, на гривну влияют процессы, происходящие на внешних рынках. По словам Шевчишина, гривна дешевеет на фоне текущего ослабления евро против доллара, так как Европа для Украины является ключевым торговым партнером.

Как всегда

В последние несколько лет на украинском валютном рынке наблюдаются схожие тенденции: зимой гривна проседает, к лету укрепляется, а с осени снова начинает дешеветь. При этом сохраняется глобальный тренд плавного ослабления курса. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что и в 2018-м поведение нацвалюты будет аналогичным.

«По опыту предыдущих лет, валютный рынок стабилизируется в феврале, в марте-апреле начнется укрепление гривны, связанное с повышением предложения наличного доллара, в том числе и от мелких аграриев, финансирующих посевную кампанию, а ближе к осени тренд развернется», — говорит Елена Белан, главный экономист Dragon Capital. По её мнению, в 2018-м к сезонным факторам может добавиться повышенная неопределённость накануне выборов, из-за чего со следующей осени среди граждан усилятся девальвационные ожидания.

Александр Соколов также прогнозирует повторение в 2018 году сезонных циклов с единственным отличием — более существенным проседанием гривны этой зимой из-за выплат по кредитам, полученным в разгар кризиса.

С другой стороны, Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU, считает мнение о сезонности изменений курса гривны ошибочным. По его наблюдениям, на колебания обменного курса в первую очередь влияют события на внутренних и внешних финансовых рынках, которые разворачиваются из-за изменений в регулировании и отношении частных финансовых учреждений (фондов) к финансовым активам с повышенным риском и доходностью.

Минимум и максимум

Как бы того ни хотелось, доллар в 2018 году вряд ли уже будет стоить меньше 26 UAH/USD. По оценкам Елены Белан, под действием сезонных факторов в течение года курс будет колебаться в диапазоне 26–29 UAH/USD.

В группе ICU, согласно базовому прогнозу, минимальный возможный в 2018 году курс оценивают в 27 UAH/USD, максимальный — в 28,5 UAH/USD. «Оптимистичный прогноз: стоимость доллара на международном рынке снижается до 80 пунктов по индексу DXY, что становится существенным позитивом для всех развивающихся стран, включая Украину. Пессимистический прогноз: стоимость доллара по DXY возрастает до 110 пунктов, что приведет в кризисное состояние многие страны», — делится предположениями Александр Вальчишен. Однако такие крайности в 2018-м эксперт считает маловероятными.

Для понимания: DXY — индекс доллара по версии Торговой палаты Нью-Йорка, который опирается на курс американской валюты по отношению к валютам основных международных торговых партнеров США. По состоянию на 11 января этот показатель составлял около 92 пунктов, в начале 2016 года — чуть более 100.

По прогнозам FOREX CLUB диапазон колебаний курса на 2018 год согласно базовому сценарию должен составить 27,5–30,3 UAH/USD. При этом новый, 2019 год гривна встретит на отметке 29–30,3 UAH/USD (вероятность 55%). В соответствии с оптимистическим сценарием, возможность реализации которого в FOREX CLUB оценивают в 25%, к концу года доллар будет стоить почти как сейчас — 28–29 UAH/USD, а если всё пойдет не так и воплотится в жизнь пессимистический прогноз — американская валюта подорожает до 30,5–33,5 UAH/USD (вероятность 20%).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что покупать валюту лучше не сейчас, а ближе к лету, когда гривна укрепится до 26–27 UAH/USD. Ведь дешевле уже вряд ли будет.