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Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах просела до 28,60 гривни/доллар, тогда как в пятницу, 12 января, доллар стоил 28,70 гривни/доллар.

Продать доллары в обменниках можно за 28,30 - 28,40 гривни/доллар. В то же время, стоимость евро подскочила до 34,50-34,70 гривни/евро с 34,25-34,50 гривни/евро в пятницу. Курсы купли/продажи американской валюты в государственном «Ощадбанке» - 28,25/28,70 гривни/доллар, евро – 32,90/34,28 грн/евро, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 28,5477 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 56 сделок на сумму 20,5 миллиона долларов.

Напомним, 12 января стоимость покупки доллара в киевских обменниках выросла до 28,70 – 28,75 грн/долл.

Заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что действие временных факторов, которые привели к удешевлению гривни в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта. 

 
ForUm

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