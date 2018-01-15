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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не расист, отвечая на вопрос журналиста, вызванный оскорбительными комментариями, которые, по словам ряда сенаторов, были допущены им на совещании в Белом доме. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщалось, в ходе совещания с членами конгресса по вопросам иммиграционной реформы Трамп назвал Сальвадор, Гаити и африканские страны «вонючими дырами».

«Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?» - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

В пятницу Африканский союз потребовал от президента США извинений за эти слова, назвав их шокирующими и возмутительными.

«Я не расист. Я самый меньший расист из всех, у которого вы когда-нибудь возьмете интервью», - заявил в воскресенье вечером Трамп.

Президент США впервые прямо ответил на обвинения в расизме, звучавшие в его адрес.

«Это никак нельзя назвать, кроме «расист». Недопустимо целые страны и континенты называть «вонючими дырами», - заявил в Женеве представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

«Я думаю, этот человек, этот президент, тащит нас в прошлое, - сказал в интервью телеканалу Эй-Би-Си конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис, принимавший в свое время активное участие в американском движении в защиту гражданских прав. - Я думаю, что он расист».

Сенатор-демократ Дик Дурбин обвинил президента в «полных ненависти, гнусных и расистских» заявлениях, допущенных в ходе совещания.

«Я не могу поверить, что в истории Белого дома и Овального кабинета какой-нибудь президент США когда-либо говорил такие слова, которые я лично услышал от нашего президента вчера», - заявил Дурбин.

Ранее сам Дональд Трамп пытался отрицать, что на совещании в Овальном кабинете назвал страны Африки «вонючими дырами».

«На встрече DACA я употребил резкие выражения, но не такие», - написал Трамп в Twitter после разразившегося скандала.

 
ForUm

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