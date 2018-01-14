Вчера, 12 января, в годовщину трагедии под Вохновахой, в оккупированном Докучаевске неизвестные развесили листовки с извинениями за обстрел боевиками автобуса на блокпосте, в результате которого погибли 12 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

«В Докучаевске, который контролирует «ДНР», появились эти открытки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? Я имею только три фотодоказательства. Но открыток было много», – отметил он.

По словам Цаплиенко, листовки были расклеены на стенах домов, на заборах, на порталах официальных зданий. «Их видели на Театральной и Центральной на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать», – сообщил он.

«Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Которые долгие годы ждут возвращения Украины. И хорошо помнят все», – подытожил журналист.