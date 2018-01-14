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В Сумах патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу по людям на улице Привокзальной, сообщает патрульная полиция Сумской области.

«Патрулируя улицу, возле одного из магазинов инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Стражи порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки возле магазина выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом. Полицейские скомандовали всем остановиться и быть на месте. После этого другой мужчина бросился бежать, а гражданин, который держал в руках стул, сообщил, что его оппонент только что стрелял в него и его товарища», – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что инспекторы побежали за мужчиной. Во время преследования стражи порядка заметили, что в его руке действительно находится предмет, похожий на пистолет. Впоследствии, стражи порядка все же догнали и задержали беглеца.

Как выяснилось, в магазине между задержанным мужчиной и компанией граждан возник конфликт, который, предварительно, закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет.

В результате его действия 31- и 49-летние мужчины получили телесные повреждения.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК.
ForUm

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