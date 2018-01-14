Вчера, 13 января, в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен.

«Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично», – сказано в сообщении.