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Вчера, 13 января, в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен.

«Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично», – сказано в сообщении.
ForUm

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