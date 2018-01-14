Во время посадки в аэропорту турецкого города Трабзон самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы и чуть не упал в Черное море, сообщили представители местных властей.

Во время инцидента, произошедшего в ночь на воскресенье, 14 января, никто из 162 пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает DW.

Самолет Boeing 737-800 летел рейсом внутреннего сообщения из Анкары. Всех, кто находился на борту воздушного судна, эвакуировали, отмечается в сообщении. Причины инцидента пока выясняются.