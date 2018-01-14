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Вчера, 13 января, около 19:00 российско-террористические войска обстреляли опорный пункт пограничников перед КПВВ «Гнутово», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что боевики открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории.

Обстрел боевики совершили из ЗУ-23 и АГС-17. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что пострадавших нет, инфраструктура не была повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали.
ForUm

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