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За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов боевиками укреплений Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 15:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато, вчера днем, российско-оккупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили Минские договоренности и применили по позициям Вооруженных сил Украины, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении противник вел огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. У Павлополя боевики совершили обстрел наших позиций из 120-мм минометов. Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД враг применил в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие - неподалеку Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

На луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

В общем за минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские защитники были вынуждены открывать огонь.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако один защитник получил боевой травмы. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья военнослужащего как удовлетворительное.

Как сообщал ForUm, 20 декабря 2017 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО  с полуночи 23 декабря.  
ForUm

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