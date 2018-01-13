Фильм «Киборг» намерены подавать на кинопремию «Оскар» от Украины.

Об этом в эфире «5 канала» сказал актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

«Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета», - отметил он.

В то же время Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Напомним, 7 декабря в украинский прокат вышел фильм «Киборги» Ахтема Сеитаблаева.

Президент Петр Порошенко на презентации фильма «Киборги» наградил Сеитаблаева орденом «За заслуги» ІІІ степени.

«Художественный фильм «Киборги» - история людей, которые, независимо от образования, профессии и языка, приехали в ДАП защищать Украину. Это не только военная история, сколько история о смыслах. Этот фильм о том, за что воюют наши ребята, о чем они думают и чем дышат. В фильме есть все – и внутренние конфликты, и любовь, и дружба, и силу духа», - говорится в описании к трейлеру.

Автор сценария фильма – Наталья Ворожбит, продюсер – Иванна Дядюра. Консультантами для написания сценария выступили бойцы, защищавшие донецкий аэропорт.