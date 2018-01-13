Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко назвал сообщения о том, что он пытался дать взятку в размере 500 тысяч долларов сотруднику Национального антикоррупционного бюро «выдумкой и провокацией». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ, о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долларов за решение каких-то вопросов связанных с «Краяном» является выдумкой, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований», – отметил он.

Бабенко категорически отверг все обвинения в свой адрес. «Требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, либо обнародовать любые доказательства против меня, аудио, видео - что угодно, либо извиниться», – подчеркнул он.

«Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. «Подозрение» мне никто не вручал.

В ближайшее время я вернусь в Киев и сам приду в НАБУ и хочу получить от них вразумительные пояснения относительно распространенной лжи. Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них! Если будет необходимость, я готов отстоять свою правоту в честных и прозрачных судебных процессах», – отметил депутат.

«Отдельно хочу заявить, что информация о том, что я являюсь выгодополучателем от коммерческих сделок, упоминаемых в сообщениях правоохранительных органов, является ложью! Надеюсь, у авторов этой провокации хватит чести и совести извиниться за ложь, которую они распространяют», – подытожил Бабенко.

Напомним, 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета Олегу Бабенко и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.

По данным ГПУ, Бабенко скрывается от органов досудебного расследования.