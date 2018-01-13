В Сирии исламистская группировка «Нур-ад-дин Аз-Зенги», которая борется с режимом президента Башара Асада, заявило о сбитии российского беспилотника. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на сирийское оппозиционное СМИ «Medad Press».



Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. На опубликованном фото видно фрагмент крыла сбитого беспилотника, сообщает УНИАН.

В Conflict Intelligence Team считают, что это может быть российский беспилотник «Форпост».

Согласно контракту на поставку комплексов «Форпост» от 2011 года, стоимость одного комплекса (в составе наземной станции и трех БЛА) составляла 900 миллионов рублей.

Также отмечается, что еще один беспилотник такого типа был сбит в 2015 году на востоке Украины батальоном «Днепр-1».