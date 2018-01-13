Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

«Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями «DHL Express», «Adidas», «Puma» приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия», – говорится в документе.

В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи со статей 222 УК Украины.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выявило факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории оккупированного РФ Крымского полуострова, сообщает пресс-служба министерства.

В свою очередь немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров в Аннексированном Россией Крыму.