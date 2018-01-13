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За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное временя суток. Противник совершил обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных Минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении боевики вечером около двух часов подряд вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На донецком направлении захватчики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.

В штабе подчеркнули, что за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. Несмотря на то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский военный, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
ForUm

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