Президент Петр Порошенко заявляет, что в 2018 году запланирован ряд реформ в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и относительно рынка земли. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и относительно рынка земли», – отметил он.

По словам Главы государства, задача номер один для страны – не потерять темпов фундаментальных изменений.