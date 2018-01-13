также в разделеПолитика
У Украины нет послов в 17 странах 74
Песков: Медведчук неоднократно обсуждал обмен напрямую с Путиным 54
Кабмин отменил реформу ГФС и таможни 269
Геращенко: Крым за корабли не меняем 71
Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена 51
США: Россия продолжает запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе 52
Чубаров назвал заявление Путина «унизительной подачкой» 73
Путин сказал, какой вариант решения конфликта на Донбассе его бы устроил 183
Путин: Россия готова передать Украине военную технику из Крыма 381
В РФ намекнули на причастность Украины к атаке на базы в Сирии 86
Медведчук: Диалогу между Киевом и Москвой будут аплодировать во всем мире 188
Новый глава МИД Польши намерен уладить проблемы в отношениях с Украиной 51
Порошенко поставил представителям Украины в ТКГ новые задачи 62
ЕС требует от Украины срочно создать антикоррупционный суд 75
СБУ допросила Саакашвили 54
Дещица: Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками 57
Климкин отреагировал на смену главы МИД Польши 129
Порошенко поблагодарил полицию за расследование убийства Ноздровской 62

Президент Петр Порошенко заявляет, что в 2018 году запланирован ряд реформ в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и относительно рынка земли. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и относительно рынка земли», – отметил он.

По словам Главы государства, задача номер один для страны – не потерять темпов фундаментальных изменений.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги