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11 января сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации «Союз православный «Радомир», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали «патриот России», пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Предварительно установлено и задокументировано, что ОО «Радомир» предоставляла так называемые «охранные услуги» Запорожской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

В СБУ подчеркнули, что отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине.

Напомним, правоохранители начали расследование фактов совершения отдельными представителями УПЦ МП и ГО «Союз православный «Радомир» умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.
ForUm

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