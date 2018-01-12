Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2018 году в рамках утвержденной 11 января Кабинет Министров концепции государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет, планирует осуществлять ремонты основных коридоров государственного значения по маршрутному принципу, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

«Основная задача, которую я поставил перед службами автомобильных дорог, - продолжить на основе маршрутного принципа все работы, которые начали 2017 года. Должны показать, что государство экономно, разумно использует публичные средства и продолжает начатые проекты», – подчеркнул глава «Укравтодора» Славомир Новак.

Согласно Программе ремонта дорог, в 2018 году «Укравтодор» продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.

Особое внимание будет уделено дорогам на Востоке страны: Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 Харьков - Славянск - Краматорск, Р-07 Чугуев - Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса - Рени (с обходом г. Рени), Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днипро - Кривой Рог - Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

В Западной Украине ремонты будут проводиться на участках таких дорог: Н-22 Ривно - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

За средства МФО начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны - Полтава.