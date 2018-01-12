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Ситуация в пенсионной системе стабильна и введенные осенью 2017 года изменения позволяют постепенно наращивать возможности Пенсионного фонда, а следовательно - повышать пенсии. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с ветеранами металлургической отрасли в Мариуполе, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ..

«Это первая в этом году моя рабочая поездка - и она проходит здесь, в Мариуполе, - сказал Гройсман. - Первого июня прошлого года я именно в Мариуполе пообещал, что будет проведена пенсионная реформа, мы начнем возвращать уважение к людям труда ... И сегодня я здесь, и мы проводим реформу. Остается задачей - повысить пенсии тем, кто имеет большой стаж, но зарабатывал небольшие деньги. И эта задача будет также выполнено. Пенсии будут расти».

Премьер-министр подчеркнул, в 2016 и 2017 годах удалось остановить падение экономики и придать импульс развитию большинству отраслей промышленности - агросектору, газодобыче и тому подобное.

«Для нас приоритет - рост экономики. И мы будем расти более серьезными темпами - 5-7%. Это сотни миллиардов украинской продукции, заработных плат, десятки и сотни тысяч новых рабочих мест, нормальное качество жизни. Все, что наработает экономика, мы сможем инвестировать в жизни украинцев», - сказал Гройсман.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.
ForUm

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