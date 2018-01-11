Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявляет, что Румыния продолжает придерживаться мнения о негативном характере языковых норм украинского закона «Об образовании».

Об этом он сказал в ходе совместной с министром иностранных дел Павлом Климкиным пресс-конференции, сообщают Українські Новини.

«Румыния и в дальнейшем придерживается своей точки зрения, что ст. 7 нового закона «Об образовании» в Украине имеет негативное влияние в отношении общины, которая хочет и имеет право обучаться на своем родном языке. Мы разговаривали с министром Климкиным о выводах «Венецианской комиссии», а также относительно других второстепенных механизмов, которые мы можем использовать в данном случае», - сказал Мелешкану.

Он отметил, что стороны договорились продолжить открытый диалог в отношении образовательного вопроса, чтобы воспользоваться разными механизмами в данном формате, в частности принять дополнительный документ, который бы касался гарантий прав нацменьшинств, которые проживают в двух государствах.

Также Мелешкану сказал, что Румыния намерена оказать финансовую поддержку ученикам и преподавателям румынской общины в Украине.

«Я проинформировал министра иностранных дел (Павла Климкина) о том, что правительство Румынии намерено осуществить определенные мероприятия по финансовой поддержке учеников, которые обучаются на румынском языке, а также предоставить поддержку преподавателям по профессиональному совершенствованию навыков в школах с преподаванием на румынском языке», - сказал Мелешкану.

Он сообщил, что Румыния также готова предоставить свой опыт и свою экспертизу в отношении образования на родном языке, и параллельно обеспечить знание румынского языка.

«Наш опыт показывает нам то, что возможно получить хорошие результаты при изучении государственного языка наравне с родным», - отметил министр.

Кроме того, Мелешкану заявил о необходимости обсуждения этого вопроса с представителями общин для того, чтобы все их права и обязанности были соблюдены.

Ранее Климкин заявлял, что Румыния готова к диалогу относительно языковых положений закона «Об образовании».

В сентябре президент Румынии Клаус Йоханнис перенес визит в Украину на неопределенный срок в связи с принятием Верховной Радой новой редакции закона «Об образовании».