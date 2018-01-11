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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверяет, что эпидемии кори в стране нет. Об этом она сказала журналистам.

«Нет, эпидемии нет», - заявила Супрун.

Кроме того, она подчеркнула, что на сегодня все области обеспечены необходимыми вакцинами для прививок от кори, сообщает УНИАН.

По словам Супрун, на сегодня в Украине корью заболели около 200 человек.

Напомним, по состоянию на 11 января количество больных корью в Киеве возросло до 66 человек, из них 54 - среди детей

Дети, у которых отсутствуют прививки от кори, не будут допущены к занятиям в столичных школах и детсадах.
ForUm

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