В Киеве дети, у которых отсутствуют прививки от кори, не будут допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях всех форм собственности. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Поворозник подчеркнули, что для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью в столице вводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Такое решение было принято по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Прежде всего, в детских коллективах необходимо провести проверку детей на наличие у них прививок против кори. Дети, у которых отсутствуют прививки или соответствующая справка от врача, будут не допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях всех форм собственности. Конечно же, соответствующие объявления будет предварительно размещены в учебных заведениях», - отметил Поворозник.

По его словам, такое решение позволит уменьшить контакты между детьми в возможный инкубационный период кори и соответственно уменьшить вероятность заболевания в детских коллективах.

Поворозник отдельно отметил, что в столице не объявлен карантин, а введены профилактические и противоэпидемические мероприятия с целью недопущения эпидемии кори предварительно сроком на 21 день.

«Органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения будут работать в режиме усиления профилактических мероприятий. Руководители учреждений получили рекомендации по особенному режима содержания помещений: соблюдение температурного режима, регулярное проветривание помещений и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, рекомендуется ограничить проведение спортивных и культурных массовых мероприятий», - рассказал первый заместитель председателя КГГА.

«Мы призываем родителей ответственно и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, и в первую очередь думать о здоровье своих детей. Сейчас сделать прививку от кори можно во всех поликлинических учреждениях столицы, которые максимально обеспечены вакцинами», - отметил Поворозник.

Напомним, в Киеве по состоянию на 10 января зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 43 – среди детей.