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По состоянию на 11 января количество больных корью в Киеве возросло до 66 человек, из них 54 - среди детей, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в столице.

Также отмечается, что, по предварительным данным, почти все они были не привиты против кори. Болеют дети всех возрастных групп.

Напомним, в Киеве по состоянию на 10 января был зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 43 – среди детей.

Дети, у которых отсутствуют прививки от кори, не будут допущены к занятиям в столичных школах и детсадах.
ForUm

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