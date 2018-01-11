По состоянию на 11 января количество больных корью в Киеве возросло до 66 человек, из них 54 - среди детей, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в столице.

Также отмечается, что, по предварительным данным, почти все они были не привиты против кори. Болеют дети всех возрастных групп.

Напомним, в Киеве по состоянию на 10 января был зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 43 – среди детей.

Дети, у которых отсутствуют прививки от кори, не будут допущены к занятиям в столичных школах и детсадах.