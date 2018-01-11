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Кабинет Министров рекомендовал в 2018 году перенести 5 рабочих дней, которые приближенных к праздникам.

Соответствующее распоряжение «О переносе рабочих дней в 2018 году» было принято на заседании Кабмина 11 января, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ..

Согласно документу, перенесены рабочие дни с:

пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

понедельника 30 апреля на субботу 5 мая;

пятницы 29 июня на субботу 23 июня;

понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;

понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

Данное решение касается работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), кроме органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственного казначейства и банковских учреждений. 

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).

29 ноября документ подписал Президент.
ForUm

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