В Киеве по состоянию на 10 января зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 43 – среди детей. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что с начала 2018 года значительно возросла интенсивность эпидемического процесса. По предварительным данным, почти все больные не имели прививки против кори из-за отказа. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 13 случаев, среди школьников - 22 случая. Также зарегистрирован 1 случай заболевания у учителя начальной школы.

Поворозник подчеркнули, что для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью в столице вводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Такое решение было принято по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, по состоянию на 9 января в Киеве было зарегистрировано 54 случая кори, из них 43 – среди детей.