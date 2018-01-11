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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили на взятке чиновника одного из таможенных постов Киевской таможни Государственной фискальной службы, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что государственный служащий систематически требовал у коммерсантов и физических лиц «откат» в размере пятьдесят процентов от суммы обязательных платежей за растаможку международных экспресс-отправлений, стоимость которых превышала установленный законом размер 150 евро.

По данным СБУ, противоправный механизм заключался в занижении реальной стоимости товара, в результате чего уменьшались поступления в государственный бюджет в виде таможенных платежей.

Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства злоумышленником неправомерной выгоды от частного предпринимателя за таможенное оформление международного почтового экспресс-отправления партии товаров широкого потребления.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в одном из сел Бориспольского района Киевской области после получения от предпринимателя четырехсот долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
ForUm

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