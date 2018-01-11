Кабинет Министров Украины с 1 января 2018 года повысил на 25% заработную плату учителей.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 11 января по предложению премьер-министра Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

«С января мы повысим заработную плату украинском учителю», - сказал Гройсман.

Глава правительства напомнил, что это уже вторая волна увеличения зарплат. В абсолютных цифрах показатель зарплат составит отныне 6,5-8,5 тыс. в месяц в зависимости от категории.

При этом премьер-министр обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов. «Этот вопрос очень важен, - отметил глава правительства. - Просил бы проработать необходимые решения, чтобы ситуация на местах была урегулирована».

Напомним, с 2017 года Кабинет Министров Украины повысил зарплаты учителям почти на 50%.