Сегодня ночью в Голосеевском районе Киева на проспекте Глушкова водитель автомобиля Сhevrolet столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего врезался в машину скорой помощи.

Травмы получили водитель-нарушитель, а также малолетний ребенок, врач и водитель «скорой». Все они получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством.