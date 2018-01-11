Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за то, чтобы ЕС начал поэтапно отменять санкции против России при длительном перемирии на Востоке Украины.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», - заявил он в среду, 10 января, во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине, сообщает DW.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения Минских договоренностей он назвал «оторванной от реальности».

В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

Напомним, ранее Габриэль уже заявлял, что санкции против России необходимо постепенно снимать.