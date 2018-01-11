В Киеве возле Соломенской площади автомобиль Daewoo Nexia на большой скорости врезался в столб.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался на большой скорости по ул. В. Липковского в направлении Соломенской площади, не справился с управлением на обледеневшей дороге, вылетел с проезжей части и врезался в электроопору.

Отмечается, что водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

В то же время, по информации издания «Киев Оперативный», водителем оказался подполковник полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления Эдуард Регеда.

«Около 21:45 водитель автомобиля Daewoo Nexia AA0040PT, двигаясь по Митрополита Липковского в сторону Соломенской улицы возле Соломенской площади потерял управление над автомобилем и на большой скорости въехал пассажирской стороной в электроопору. От удара автомобиль Daewoo начал гореть. К счастью, в салоне авто, кроме водителя, никого не было и он смог самостоятельно выбраться из горящего авто. Пожар оперативно ликвидировали бойцы пожарной охраны ГосЧС. Водителя госпитализировали в больницу», – говорится в сообщении.

«Водителем оказался подполковник национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления Регеда Эдуард. Находился со всеми признаками сильного алкогольного опьянения, сбежал из больницы», – отмечает издание.