Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович преисполнен желания решить в ближайшее время проблемные исторические вопросы в отношениях с Украиной. Об этом он заявил во время беседы со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

«Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша будет продолжать поддерживать европейские устремления Украины», – подчеркнули в ведомстве, сообщает 112 Украина.

Также отмечается, что в ходе беседы он также выразил надежду, что проблематичные исторические вопросы в отношениях между Польшей и Украиной будут решены как можно скорее.

Напомним, в Польше в результате ротации правительства был назначен новый министр иностранных дел, польское дипломатическое ведомство возглавит Яцек Чапутович.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Чапутовичем.