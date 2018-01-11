Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.

Глава государства поблагодарил представителей Украины в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональной и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.