Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает, что антикоррупционный суд в Украине необходимо создать срочно. Об этом дипломат сказал в эфире «Украинского радио».

По мнению посла, за последний год достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией. «Приняты новые законы, новые институты, но также понятно, что впереди долгий путь. На сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией», - подчеркнул Мингарелли.

«Мы, прежде всего, должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции и другие, а также срочно нужно, чтобы заработал антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия», - заявил дипломат, сообщает УНИАН.

По его словам, необходимо, чтобы как можно скорее НАПК получил необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. «И требование, чтобы активисты гражданского общества декларировали свои доходы, должно быть немедленно снято, - подчеркнул Мингарелли.

«Понятно, что борьба с коррупцией - это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени, и сейчас идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом», - подчеркнул дипломат.

Напомним, 23 декабря 2017 года Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде.