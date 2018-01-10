«ПриватБанк» планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля.

Как сообщают Українські Новини, в ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры наблюдательным советом «ПриватБанка».

Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге, по образованию математик.

С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в «Райффайзен Банке Аваль» операционным директором.

С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

Крумханзль владеет английским, немецким, русским, чешским и японским языками.

Также он увлекается айкидо.