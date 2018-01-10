В Черновцах неизвестный бросил гранату в здании Государственной фискальной службы, в результате чего пострадал сотрудник налоговой милиции.

Из помещения ГФС эвакуировали более 100 человек, сообщает molbuk.ua.

В кабинете на третьем этаже, где произошел взрыв, вылетели стекла.

Фото: molbuk.ua

Спикер ГФС Наталья Непряхина в эфире 112 Украина сообщила, что пострадавший получил легкие ранения.

«Около 15 часов в помещении ГФС в Черновицкой области прогремел взрыв, - один человек пострадал. Он сейчас в больнице. К счастью, ранение было легкое и сейчас ей оказывается медицинская помощь. Ведутся следственные действия. После завершения следственных действий будет приниматься решение об усилении режима безопасности объекта», - сказала она.

На вопрос ведущей о том, связан ли этот взрыв с сегодняшними акциями протеста против изменений в таможенные правила, Непряхина ответила, что нет.