Около двух часов ночи 31 декабря в кафе «Огонек» на Кубани некий А. Миронов застрелил троих человек.

По данным СМИ, автомат он привез домой после того, как служил в рядах террористов «ДНР» на Донбассе. Вместе с ним в нападении участвовал член местного казачьего общества Александр Ситавичус, вооруженный ножом.

Инцидент произошел в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края РФ, сообщает УНИАН.

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых выстрелами из автомата убил одного из посетителей заведения и диджея. А затем снова вышел на улицу, где застрелил 18-летнего парня, который сидел в машине с друзьями. У 32-летнего и 34-летнего мужчин перед нападением возник конфликт с посетителями кафе, переросший в драку.

Согласно показаниям бывшего боевика, он застрелил людей, которые с ним не конфликтовали. По его словам, так получилось из-за алкогольного опьянения.