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Количество высших учебных заведений сократилось на 27,8% до 657 с 1991 года.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

В частности, в начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, из них 754 – 1-2 уровней аккредитации и 156 - 3-4 уровней аккредитации.

В последующие годы количество вузов 1-2 уровней аккредитации постепенно уменьшалось, в то время как количество вузов 3-4 уровней аккредитации увеличивалось.

На начало учебного года 2000/2001 функционировало 979 вузов, из которых 664 – 1-2 уровней аккредитации и 315 – 3-4 уровней аккредитации.

В то же время на начало учебного года 2013/2014 в Украине было уже 803 вуза, из которых 478 – 1-2 уровней аккредитации и 325 –  3-4 уровней аккредитации.

Начиная с 2014/2015 учебного года, количество вузов значительно уменьшилось, так как в расчет перестали брать учебные заведения, размещенные на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Россией Крыму.

Таким образом, в 2014/2015 учебном году функционировало 664 вуза, в 2015/2016 – 659 и в 2016/2017 – 657 вузов.
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